Липчанин обматерил судью, адвоката и прокурора во время оглашения приговора

Следственный комитет по Липецкой области возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 297 УК РФ (Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства и судьи, участвующего в отправлении правосудия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили следователи, подозреваемый, являвшийся фигурантом дела о причинении женщине тяжкого вреда здоровью, во время оглашения приговора обматерил судью и других участников разбирательства, проявив тем самым неуважение к ним.

Уточняется, что липчанина приговаривали к 6 годам лишения свободы.

Мужчина свою вину признавать отказывается. Расследование уголовного дела продолжается.