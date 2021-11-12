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Пятница, 12 ноября, 2021
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Липчанин обматерил судью, адвоката и прокурора во время оглашения приговора

Александр Ильин

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Следственный комитет по Липецкой области возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 297 УК РФ (Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства и судьи, участвующего в отправлении правосудия). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Как пояснили следователи, подозреваемый, являвшийся фигурантом дела о причинении женщине тяжкого вреда здоровью, во время оглашения приговора обматерил судью и других участников разбирательства, проявив тем самым неуважение к ним. 

Уточняется, что липчанина приговаривали к 6 годам лишения свободы.

Мужчина свою вину признавать отказывается. Расследование уголовного дела продолжается. 

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