Из-за снегопада рязанцев просят быть внимательными на дорогах

Рязанских автомобилистов просят быть внимательными на дорогах из-за снегопада. Предупреждение опубликовала в пятницу, 12 ноября, мэрия.

По прогнозу, из-за снегопада на дорогах может появиться гололедица. Поездки на летней резиной в такую погоду могут закончиться ДТП. Тем, кто ещё не сменил резину, просят воздержаться от поездок и пересесть на общественный транспорт.

Коммунальщики уже приступили к обработке дорог противогололёдной смесью. На борьбу с последствиями снегопада вышли бригады рабочих. Они очищают снег на перехолах, лестницах, тротуарах и остановках.