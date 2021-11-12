ВТБ: спрос на автокредиты в Рязанской области вырос на четверть

За десять месяцев текущего года ВТБ в Рязанской области предоставил автокредиты жителям региона на сумму 770 млн рублей, что на 23% превышает результат аналогичного периода 2020 года.
Клиенты ВТБ в целом по России за январь-октябрь заключили более 73 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 84 млрд рублей, что почти на 40% превышает результат того же периода прошлого года.
Несмотря на наблюдающийся дефицит новых автомобилей на рынке и рост цен, спрос клиентов по-прежнему остается высоким. По итогам 10 месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили 53,5 тысячи кредитов на новые машины, что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2020 года, объем сделок за январь-октябрь 2021 года достиг 68 млрд рублей. В сегменте автомобилей с пробегом банк выдал около 14 тыс. займов на сумму 13,4 млрд рублей. Спрос на беззалоговые автокредиты вырос на 30%: за 10 месяцев года клиенты оформили в ВТБ около 5 тысяч таких займов, объем продаж составил почти 3 млрд рублей.
Размер среднего чека по сравнению с январем-октябрем прошлого года вырос на треть, превысив 1 млн рублей. Предпочтения по маркам автомобилей среди клиентов не изменились: в топ-3 по-прежнему входят LADA, KIA и HYUNDAI.
В целом продажи автокредитов на российском рынке составили более 924 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 года. Несмотря на рост цен на новые машины, спрос потребителей по-прежнему остается высоким, и по итогам года общий объем продаж автокредитов российскими банками может превысить 1 трлн рублей.
В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей.
В рамках беззалоговых кредитов клиент может приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Подтверждения дохода не требуется. Срок кредитования – от двух до пяти лет. Минимальная ставка составляет 5,5% при условии оформления заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита и оформлении карты «Автолюбитель».