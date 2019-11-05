В Рязанской области выявлено 29 нарушений в сфере предоставления коммунальных услуг

Государственная жилищная инспекция Рязанской области продолжает проверять управляющие компании и ТСЖ. За неделю с 28 октября по 1 ноября была проведена 61 проверка в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Специалисты также рассмотрели 146 обращений граждан и выявили 29 нарушений в сфере содержания жилья и предоставлении коммунальных услуг.

Как сообщает сайт регионального правительства, всего с начала года было составлено 197 протоколов об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму 3607,7 тыс. руб.