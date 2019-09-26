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В Рязани на реконструкцию детских садов направят более 130 миллионов рублей


26 сентября Рязанская городская Дума внесли изменения в бюджет города в связи с поступлением 359 миллионов рублей межбюджетных трансфертов. Более 130 миллионов рублей направлено на реконструкцию детских садов, более 110 миллионов рублей – на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; 50 миллионов рублей – на ремонт образовательных учреждений.
Также 23 миллиона рублей выделят на питание детей в детских садах, школах и Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
Предприятиям транспорта возместят 37 миллионов рублей за перевозку льготников. При этом всего в 2019 году эти предприятия недополучили за счёт льготников 258 миллионов рублей.

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