В Рязани на реконструкцию детских садов направят более 130 миллионов рублей



26 сентября Рязанская городская Дума внесли изменения в бюджет города в связи с поступлением 359 миллионов рублей межбюджетных трансфертов. Более 130 миллионов рублей направлено на реконструкцию детских садов, более 110 миллионов рублей – на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; 50 миллионов рублей – на ремонт образовательных учреждений.

Также 23 миллиона рублей выделят на питание детей в детских садах, школах и Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции».

Предприятиям транспорта возместят 37 миллионов рублей за перевозку льготников. При этом всего в 2019 году эти предприятия недополучили за счёт льготников 258 миллионов рублей.