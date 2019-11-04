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В Омске 7 человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

Семь человек получили травмы после столкновения автобуса и легкового автомобиля. ЧП случилось на территории Омска.

Примерно в 08:50 в городе столкнулись автобус с 35 людьми (работниками завода) и автомашина марки Mitsubishi. Согласно предварительной версии, виновником ДТП стал водитель японской иномарки: он выехал на полосу для встречных машин.

В итоге травмированными оказались оба водителя, 4 пассажира автобуса, а также пассажирка легковушки. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает Лайф.

Фото: ЧС Омск ВКонтакте

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