В Омске 7 человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

Семь человек получили травмы после столкновения автобуса и легкового автомобиля. ЧП случилось на территории Омска.

Примерно в 08:50 в городе столкнулись автобус с 35 людьми (работниками завода) и автомашина марки Mitsubishi. Согласно предварительной версии, виновником ДТП стал водитель японской иномарки: он выехал на полосу для встречных машин.

В итоге травмированными оказались оба водителя, 4 пассажира автобуса, а также пассажирка легковушки. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает Лайф.

Фото: ЧС Омск ВКонтакте