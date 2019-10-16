Сасовский ММЦ приобрёл новую стоматологическую установку. Теперь пациенты смогут получить более качественную и безболезненную стоматологическую помощь.

Электромеханическое кресло с функцией памяти на 5 положений обеспечит комфорт пациента во время лечения. Наличие слюноотсоса и пылесоса позволит удалять слюну и биологические жидкости, что также удобно для пациента, и является необходимым условием для качественного лечения. Светодиодный светильник с точным позиционированием обеспечивает зону лечения достаточным уровнем света.

Заведующая стоматологической поликлиникой Василиса Михайловна Куманева рассказала, что данная установка предназначена для всех видов стоматологического лечения, в том числе лечения кариеса и его осложнений с учетом всех современных требований и технологий.

«На данный момент в нашей поликлинике ведут прием 5 специалистов. Это стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги и стоматологи-ортопеды. Надеемся, что скоро наши ряды пополнит стоматолог-ортодонт. Мы предлагаем врачам все условия для качественной и комфортной работы. Все кабинеты оборудованы согласно стандарту оснащения стоматкабинетов. Загруженность поликлиники – до 120 посещений в смену», – отметила Василиса Михайловна.