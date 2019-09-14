Пассажир мотоблока погиб в массовом ДТП в Прикамье

13 сентября, примерно в 21:40, в Пермском крае случилось массовое ДТП, которое закончилось смертью одного из участников. Сообщается, что аварию на 92-ом километре автодороги Гайны — Кудымкар спровоцировал водитель мотоблока Lifan.

Известно, что сельскохозяйственная техника ехала по дороге в сторону Сыктывкара. При этом водитель мотоблока не включил габаритные огни. 18-летний парень, ехавший в попутном направлении на ВАЗ-2112, сельхозагрегат не заметил и врезался в него. После удара водитель и пассажир мотоблока вылетели на дорогу.

После этого неустановленный автомобиль совершил наезд на пассажира Lifan. От встречи с машиной последний получил тяжелейшие травмы и скончался. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Ведется расследование и розыск сбежавшего, сообщает Краснокамская звезда.

Фото: Краснокамская звезда