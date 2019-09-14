На главную Без рубрики Пассажир мотоблока погиб в массовом ДТП в Прикамье
Без рубрики

Пассажир мотоблока погиб в массовом ДТП в Прикамье

13 сентября, примерно в 21:40, в Пермском крае случилось массовое ДТП, которое закончилось смертью одного из участников. Сообщается, что аварию на 92-ом километре автодороги Гайны — Кудымкар спровоцировал водитель мотоблока Lifan.

Известно, что сельскохозяйственная техника ехала по дороге в сторону Сыктывкара. При этом водитель мотоблока не включил габаритные огни. 18-летний парень, ехавший в попутном направлении на ВАЗ-2112, сельхозагрегат не заметил и врезался в него. После удара водитель и пассажир мотоблока вылетели на дорогу.

После этого неустановленный автомобиль совершил наезд на пассажира Lifan. От встречи с машиной последний получил тяжелейшие травмы и скончался. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Ведется расследование и розыск сбежавшего, сообщает Краснокамская звезда.

Фото: Краснокамская звезда

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Кузбассовец заплатил 400 тысяч рублей за смертельное ДТП

Роскачество представило рейтинг регионов по качеству пельменей

В Сибири прошёл чемпионат по шлепкам по женской попе