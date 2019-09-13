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Названы самые популярные в Европе смартфоны

Сотрудники аналитического агентства Counterpoint Research расскзаали в своем отчете о том, какими долями продаж на территории Европы обладают в данное время самые популярные бренды. Исследования показали, что в ТОП-3 входят Samsung, Huawei (Honor) и Xiaomi.

Известно, что в конце второго квартала текущего года корейская компания Samsung в Центральной и Восточной Европе занимает 40% рынка. Вторую строчку занимает Huawei/Honor, который занял 20 процентов. Замыкает тройку лучших Xiaomi с показателем в 11%.

Строчку номер четыре за собой оставила американская Apple, занимая на европейском пространстве 6% рынка. ТОП-5 закрывает Nokia, которая набрала лишь 2%, сообщает Астера.

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