На открытии фестиваля «Небо России» рязанцы увидели массовый запуск аэростатов



Во вторник, 13 августа, в Монастырском саду на территории Кремля состоялось торжественное открытие международного фестиваля воздухоплавания «Небо России». В этот вечер у стен Рязанского кремля собрались сотни рязанцев и гостей города.

В этом году на фестиваль прибыли команды из 32 регионов России. Они примут участие в XIV Кубке России по воздухоплавательному спорту и в XI Кубке Рязанской области. Рязанскую область будут представлять четыре команды.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал официальный старт командам подняться в воздух.

«история этого фестиваля началась именно с Рязанской земли, — отметил губернатор. — Он ПРОХОДИТ уже 30 лет, и сегодня мы будем проводить «небо россии» в семнадцатый раз. фестиваль проходит практически одновременно с Форумом древних городов, В котором примут участие представители 32 стран мира. я рад, что участники форума смогут внести этот фестиваль в копилку своих впечатлений. Я уверен, что мы с вами с удовольствием будем любоваться замечательным зрелищем парящих воздушных шаров над нашим городом» .

В этот вечер все желающие могли пообщаться с пилотами сборной России, среди которых и наш земляк — Александр Маврин. Также организаторы обещали вечернее свечение шаров, но оно не состоялось из-за непогоды.

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Напомним, фестиваль будет проходить до 18 августа. А вечернее свечение можно будет увидеть в субботу, 17 августа.