На главную Без рубрики На открытии фестиваля «Небо России» рязанцы увидели массовый запуск аэростатов
Без рубрикиРязаньОбществоТоп новостьФото

На открытии фестиваля «Небо России» рязанцы увидели массовый запуск аэростатов


Во вторник, 13 августа, в Монастырском саду на территории Кремля состоялось торжественное открытие международного фестиваля воздухоплавания «Небо России». В этот вечер у стен Рязанского кремля собрались сотни рязанцев и гостей города.

В этом году на фестиваль прибыли команды из 32 регионов России. Они примут участие в XIV Кубке России по воздухоплавательному спорту и в XI Кубке Рязанской области. Рязанскую область будут представлять четыре команды.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов дал официальный старт командам подняться в воздух.

«история этого фестиваля началась именно с Рязанской земли, — отметил губернатор. — Он ПРОХОДИТ уже 30 лет, и сегодня мы будем проводить «небо россии» в семнадцатый раз. фестиваль проходит практически одновременно с Форумом древних городов, В котором примут участие представители 32 стран мира. я рад, что участники форума смогут внести этот фестиваль в копилку своих впечатлений. Я уверен, что мы с вами с удовольствием будем любоваться замечательным зрелищем парящих воздушных шаров над нашим городом» .

В этот вечер все желающие могли пообщаться с пилотами сборной России, среди которых и наш земляк — Александр Маврин. Также организаторы обещали вечернее свечение шаров, но оно не состоялось из-за непогоды.

Напомним, фестиваль будет проходить до 18 августа. А вечернее свечение можно будет увидеть в субботу, 17 августа.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На открытии фестиваля «Небо России» рязанцы увидели массовый запуск аэростатов

Рязанцев предупредили о резком ухудшении погоды

Приехавшего на отдых москвича задержали за убийство жителя Елатьмы

Государство просит взаймы. Первые госзаймы в Российской империи

В Рязанской области проходит чемпионат России по ловле карпа

Назначен исполняющий обязанности главы администрации города Рыбное

В среду в центре Рязани будут отключать холодную воду

Любимов поручил максимально ответственно рассмотреть обращения граждан

Рязанский ансамбль танца «Юность» получил звание «Образцовый коллектив»

В Рязанской области пропал 21-летний парень

Пожар на свалке в районе Химволокна потушен

Николай Любимов прокомментировал ситуацию с детьми из Иркутской области

В Рязань на II Международный форум древних городов приедут представители 35 стран мира

Рязанцев ждут карнавал и погорелый театр

На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП, на месте происшествия скорая помощь

В Рязани на несколько дней перекроют улицу Островского

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%

В ДТП на улице Новосёлов в Рязани пострадал подросток

В Петербурге из Maserati похитили 3,5 млн рублей