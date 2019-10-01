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Москва решила подарить Саудовской Аравии электробусы

В столице Российской Федерации решили, что нужно подарить два электробуса Саудовской Аравии. Затея обошлась «Мосгортрансу» примерно в 100 миллионов рублей.

За каждую машину транспортникам Москвы пришлось заплатить 47,52 млн рублей. В эту сумму вошли затраты на транспортировку, на оплату таможенных пошлин, налогов и внесение других обязательных платежей. Информация о подвижных подарках появилась в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в социальной сети ВКонтакте.

Уточняется, что надпись «Это электробус» также нанесли на борта электробусов. Ее выполнили арабской вязью.

Фото: соцсети

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