День рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка

Дмитрий Наркисович Мамин родился (25 октября) 6 ноября 1852 года в Висимо-Шайтанском заводе Пермской губернии, в семье священника.

Сначала он пошел по стопам отца и учился в духовном училище Екатеринбурга, потом в семинарии Перми. Затем интересы юноши меняются, и в 1872 году он начинает учиться на ветеринарном отделении медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, не окончив ее, переводится на юридический факультет университета.

Однако и здесь ему не удалось завершить свое образование. Финансовые проблемы вынуждают его в 1877 году вернуться на Урал.

Здесь Дмитрий прожил 14 лет, женился и помогал овдовевшей матери поднять на ноги младших сестер и братьев. За эти годы писатель много путешествует по Уралу, изучает этнографию и местный фольклор.

В результате этих поездок рождается серия очерков «От Урала до Москвы», которые были опубликованы в начале 80-х годов 19 века в московской газете «Русские ведомости». Вскоре следуют и другие его работы «В камнях», «На рубеже Азии», «В худых душах». В это же время Дмитрий Мамин берет себе псевдоним Сибиряк.

Дмитрий продолжает писать в жанре реализма, его герои обычные горняки. Наибольшую известность ему принесли произведения «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое счастье».

Мамин-Сибиряк в 1880-е годы пишет циклы рассказов — «Уральские рассказы», «Сибирские рассказы». В 1890 году писатель переезжает из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и женится второй раз. В 90-е годы 19 века Мамин-Сибиряк пишет для детей: «Алёнушкины сказки», «Серая шейка», «Зарницы», «По Уралу».

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк умер в Петербурге (2) 15 ноября 1912 года.

Источник