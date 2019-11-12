АВТОВАЗ запустил программу «Подменный автомобиль»

Российский автомобильный гигант АВТОВАЗ открыл программу «Подменный автомобиль». Теперь у каждого дилера ВАЗ на территории Российской Федерации должна иметься в своем автопарке минимум одна машина для клиентов на время ремонта их транспортных средств.

Отмечается, что подменными автомобилями могут выступать две модели – это Vesta и X-Ray. При этом, согласно корпоративным правилам, подменные машины должны быть окрашены в белый цвет и иметь полный пакет опций.

Также уточняется, что подменная Лада не должна быть старше двух лет от момента производства, а пробег машины должен быть менее 60 000 километров. Отметим, что нововведение является уникальным: ранее лишь некоторые дилеры предоставляли подменные автомобили, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю