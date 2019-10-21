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История 111. Испанский песо превращается … в американский доллар

Рубль – отрубленная от гривны часть, евро – единая валюта Евросоюза. А откуда появился доллар? Сегодня денежный знак с таким названием есть во множестве стран мира. А этимология его уходит в чешские рудники. Там чеканили серебряные монеты с изображением святого Иоахима. «Иоахимсталер» со временем сократился до «талера». Когда талеры вместе с переселенцами попали за океан, их стали называли «далеры». А там и до привычного доллара недалеко.

Но если в случае с наименованием мнения историков сошлись, то знаменитый знак $ вызывает немало споров. Причем тут доллар и английская S? Версий несколько, от весьма логичных до самых невероятных. Например, романтики даже высказывают предположения, что в знаке переплетены инициалы итальянского аристократа и его возлюбленной. Но наибольшее распространение получили два варианта. Один из них: знак образован двумя наложенными друг на друга буквами US, означающими «Соединенные Штаты». Вторая версия, получившая больше всего одобрения, говорит об испанском наследии. Конкистадоры везли песо, множественное число их денежных знаков записывалось как «Ps». Со временем две буквы слились, от одной из них осталась только палочка, а знак трансформировался в привычный всему миру $.

Сегодня это один из самых известных графических символов. Его используют в компьютерном кодировании, он запечатлен в смайликах и т.д. И мало кто задумывается, что слову «доллар» больше лет, чем США, а знак может быть основан не на американской, а на испанской валюте