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http://7info.ru/news/world/zhutkoe_dtp_v_cheboksarah_motociklista_pereehala_marshrutka_foto/

Жуткое ДТП в Чебоксарах: мотоциклиста переехала маршрутка (фото)
Водитель двухколесного транспортного средства чудом остался в живых

Мир   180

Вечером 11 июля на Университетской улице Чебоксар произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и маршрутки, пишет ПолитЭксперт.

По словам очевидцев, микроавтобус поворачивал из крайней левой полосы, и в этот момент под его колеса буквально влетел мотоциклист.

Водитель двухколесного транспортного средства чудом остался в живых.

Фото: vk.com/Автопортал ZaRulem.ws