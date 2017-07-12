http://7info.ru/news/world/zhutkoe_dtp_v_cheboksarah_motociklista_pereehala_marshrutka_foto/
Жуткое ДТП в Чебоксарах: мотоциклиста переехала маршрутка (фото)
Мир 180
Вечером 11 июля на Университетской улице Чебоксар произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и маршрутки, пишет
ПолитЭксперт.
Жуткое ДТП в Чебоксарах: мотоциклиста переехала маршрутка (фото)
Мир 180
Водитель двухколесного транспортного средства чудом остался в живых
Вечером 11 июля на Университетской улице Чебоксар произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и маршрутки, пишет
По словам очевидцев, микроавтобус поворачивал из крайней левой полосы, и в этот момент под его колеса буквально влетел мотоциклист.
Водитель двухколесного транспортного средства чудом остался в живых.
Фото: vk.com/Автопортал ZaRulem.ws