Жуткое ДТП в Чебоксарах: мотоциклиста переехала маршрутка (фото)

Водитель двухколесного транспортного средства чудом остался в живых

Мир

Вечером 11 июля на Университетской улице Чебоксар произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и маршрутки, пишет ПолитЭксперт.

По словам очевидцев, микроавтобус поворачивал из крайней левой полосы, и в этот момент под его колеса буквально влетел мотоциклист.

Водитель двухколесного транспортного средства чудом остался в живых.

Фото: vk.com/Автопортал ZaRulem.ws