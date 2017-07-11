Жуткие кадры с места расстрела двоих людей на трассе под Ростовом появились в Сети

Стрельбу по бывшей жене и тестю открыл майор полиции

Мир

В Сети появились фотографии и видео с места расстрела двоих людей на трассе под Ростовом-на-Дону, сообщает Donday.ru.

На видеозаписи пострадавший из последних сил рассказывает, кто открыл огонь. По словам истекающего кровью мужчины, в него и его дочь стрелял ее бывший супруг – Кадацкий Сергей Сергеевич, сотрудник полиции.

Затем видеозапись прерывается – говорящему становится хуже.

По информации СМИ, причиной жуткой расправы, произошедшей около 17:30 на трассе Ростов-Таганрог, стало то, что майор полиции Кадацкий проиграл суд по разделению детей и не смог с этим смириться.

Сообщается, что его бывшая супруга погибла, ее отец находится в тяжелом состоянии. Нападавший задержан в Ростове.

Фото, видео: Donday.ru