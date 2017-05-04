Житель Вологодской области украл 12 тысяч рублей из соседских носков

Мужчина признался в содеянном только после предложения пройти исследование на детекторе лжи

Мир

В городе Череповце житель коммунальной квартиры украл из носков соседки 12 тысяч рублей, пишет Провинция.ру.

29-летняя жительница коммуналки вернулась из ночного клуба и заметила пропажу денег. Ее малолетняя дочь утверждала, что деньги взял их сосед по квартире.

Прибывшие по вызову обворованной череповчанки полицейские попытались вывести соседа на откровенный разговор, но тот отрицал свою причастность к пропаже денег. Тогда мужчине предложили пройти исследование на детекторе лжи.

Осознав безвыходность положения, сосед признался, что взял деньги из носков, раскиданных нагулявшейся соседкой по всей квартире. Найденные средства были потрачены на мобильный телефон и другие расходы.

За присвоение чужих денег череповчанину грозит до 4 лет заключения.