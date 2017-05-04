Житель Миасса отправил родным прощальную смс и уснул

Из-за обеспокоенных родственников спасателям пришлось взламывать дверь в квартире 35-летнего мужчины

Мир

Вечером 3 мая жителю города Миасса в Челябинской области пришло смс-сообщение от его 35-летнего сына: «Простите меня за все!». Обеспокоенные родители начали звонить сыну, но тот не брал трубку. Не удалось достучаться и в дверь его квартиры. Тогда родные прибегли к помощи спасателей, пишет Миасс-online.

Прибывшие по вызову работники спасательной службы вскрыли входную дверь. Потенциальный «самоубийца» был обнаружен мирно спящим в кресле на балконе. Судя по пустым бутылкам из-под спиртного, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам спасателей, «настроение приехавших родственников кардинально изменилось. После пробуждения мужчине предстоит серьёзный разговор с роднёй».