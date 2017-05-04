Житель Брянской области за бутылку водки получал сведения, составляющие государственную тайну

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Мир

Житель Стародубского района Брянской области подозревается в незаконном сборе сведений, составляющих государственную тайну, сообщают Брянские новости.

По информации УФСБ, инженер Гостехнадзора Виктор Рыжанов выведывал у местных пограничников режим их дежурства, чтобы тайком проносить через границу с Украиной незадекларированные товары. Всего выявлено порядка шести эпизодов преступления, совершенных Рыжановым в поселке Лужки в нескольких километрах от российско-украинской границы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции по данной статье УК РФ предусматривают до 4 лет лишения свободы.

По словам адвоката Рыжанова, многие россияне, проживающие на границе с Украиной, покупают там товары по меньшей цене, чем в России. Чтобы избежать декларирования, обвиняемый «звонил своему приятелю-пограничнику, с которым вместе служил в армии, и спрашивал: будете сегодня патрулировать? Тот ему отвечал: нет, сегодня спокойно. Рыжанов в качестве благодарности давал ему бутылку».

Фото: Брянские новости