Жесткое ДТП в Калуге: «Жигули» сбили пешехода на «зебре» (видео)

Пешеход попадает под колеса лихача и буквально отлетает в сторону

Мир

В сеть попала видеозапись ДТП с участием отечественного автомобиля и пешехода в одном из микрорайонов Калуги. На записи видеорегистратора видно, как автомобиль «Жигули» бордового цвета на полной скорости сбивает пешехода на «зебре», сообщает Главный региональный.

Автомобиль вылетел на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Один из двоих молодых людей успевает отпрыгнуть от «Жигулей», а второй попадает под колеса лихача и буквально отлетает в сторону.

Видеозапись зафиксировала, что водитель автомобиля не покинул места ДТП, притормозив у обочины. Спутник сбитого пешехода пытался оказать ему помощь.

На данный момент о состоянии пострадавшего и дальнейшей судьбе водителя ничего не известно.