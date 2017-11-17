Жертвами массового ДТП на трассе «Саратов-Курск» стали два человека

Пассажир иномарки впал в кому, водитель получил серьезные травмы

Мир

Жертвами массового ДТП на трассе «Саратов-Курск» стали два человека, сообщает Взгляд-инфо.

Авария произошла 17 ноября в Балашовском районе Саратовской области.

По сообщениям очевидцев, ВАЗ съехал в кювет, откуда ему помогал выбраться «Урал». Затем в припаркованный на дороге грузовик врезалась «Газель», а после этого – на полном ходу в лобовую – «Renault Logan».

В результате сильнейшие травмы получил 52-летний пассажир иномарки – он впал в кому. Серьезно пострадал и 59-летний водитель легковушки. Он оказался заблокированным в искореженном салоне и без помощи спасателей наружу выбраться не смог.

На месте происшествия работали врачи, сотрудники дорожной полиции и МЧС.

Фото: Взгляд-инфо