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http://7info.ru/news/world/vzryv_gaza_proizoshel_v_zhilom_dome_pod_nizhnim_novgorodom/

Взрыв газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом
Все жильцы многоквартирного дома были эвакуированы

Мир   117

30 апреля в селе Дуденево Богородского района Нижегородской области произошел взрыв газа на втором этаже многоквартирного жилого дома, пишет КП Нижний Новгород.

Жильцы дома были срочно эвакуированы. К счастью, никто не пострадал.

В региональном МЧС сообщили, что в результате случившегося повреждена стена между квартирами соседних подъездов. Кроме того, в квартире, где произошел взрыв, обгорело внутреннее имущество.

Восстановительные работы начнутся после праздников. До этого времени в помещение, ставшее эпицентром взрыва, отключена подача газа.