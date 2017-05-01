http://7info.ru/news/world/vzryv_gaza_proizoshel_v_zhilom_dome_pod_nizhnim_novgorodom/
Взрыв газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом
Мир 117
30 апреля в селе Дуденево Богородского района Нижегородской области произошел взрыв газа на втором этаже многоквартирного жилого дома, пишет КП
Нижний Новгород.
Взрыв газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом
Мир 117
Все жильцы многоквартирного дома были эвакуированы
30 апреля в селе Дуденево Богородского района Нижегородской области произошел взрыв газа на втором этаже многоквартирного жилого дома, пишет КП
Жильцы дома были срочно эвакуированы. К счастью, никто не пострадал.
В региональном МЧС сообщили, что в результате случившегося повреждена стена между квартирами соседних подъездов. Кроме того, в квартире, где произошел взрыв, обгорело внутреннее имущество.
Восстановительные работы начнутся после праздников. До этого времени в помещение, ставшее эпицентром взрыва, отключена подача газа.