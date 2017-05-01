Взрыв газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом

Все жильцы многоквартирного дома были эвакуированы

Мир

30 апреля в селе Дуденево Богородского района Нижегородской области произошел взрыв газа на втором этаже многоквартирного жилого дома, пишет КП Нижний Новгород.

Жильцы дома были срочно эвакуированы. К счастью, никто не пострадал.

В региональном МЧС сообщили, что в результате случившегося повреждена стена между квартирами соседних подъездов. Кроме того, в квартире, где произошел взрыв, обгорело внутреннее имущество.

Восстановительные работы начнутся после праздников. До этого времени в помещение, ставшее эпицентром взрыва, отключена подача газа.