Вышла в свет ограниченная серия Mercedes-Benz, посвященная «Звездным войнам»

Автомобиль представлен только в черном и белом цветах – для сторонников темной и светлой стороны силы

Мир

В честь 40-летнего юбилея эпопеи «Звездные войны» выпущен ограниченный тираж автомобилей Mercedes-Benz. Новая модель GLA 180 будет продаваться только в Японии, пишет ВладТайм.

Серия из 120 автомобилей представлена лишь в двух цветах – черном и белом, по аналогии со светлой и темной сторонами силы. В целом новую модель Mercedes-Benz будут отличать от предыдущих лишь аксессуары с тематикой «Звездных войн». На руль и коврики автомобиля нанесены логотипы киноэпопеи, а специальные колонки могут воспроизводить звук робота R2-D2.

Ориентировочная цена GLA 180 – около 45 тысяч долларов.

Напомним, 4 мая – неофициальный день киноэпопеи «Звездные войны».

Фото: ВладТайм