Восходящая звезда в молодости Барак Обама бросил белую невесту ради карьеры

Стали известны подробности личной жизни бывшего президента США

Мир

В биографии Барака Обамы «Восходящая звезда» сообщается любопытный эпизод из прошлого американского экс-президента. Оказывается, в молодости Обама расстался со своей белокожей невестой из-за политических амбиций, пишет Ura.ru.

Барак Обама встречался с Шейлой Мийоши Джагер, имевшей японо-европейское происхождение, а в 1986 году даже сделал ей предложение. Однако против брака выступил отец Шейлы, считавший, что молодой Обама не сможет содержать его дочь. В итоге свадьбу отложили.

Позже Барак Обама сам пришел к выводу, что брак с белой девушкой будет ему «не к лицу». У начинающего политика перед глазами были примеры, когда семьи высокопоставленных лиц распадались из-за разногласий на расовой почве.

В конечном итоге супругой будущего президента США стала афроамериканка по имени Мишель.