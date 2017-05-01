Люди, управляющие автомобилем, умнее тех, кто не садится за руль. Об этом сообщили американские ученые, пишет Экономика сегодня.
В исследовании участвовало две тысяч человек. Заданием для добровольцев было решение задач, связанных с ориентированием на местности во время просмотра специальных видеороликов.
Результаты эксперимента показали, что водители реагировали на ситуацию гораздо быстрее пешеходов. Таким образом выяснилось, что у регулярно управляющих автомобилем людей правая часть головного мозга активнее, чем у тех, кто редко крутит баранку.