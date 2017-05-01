Водители умнее пешеходов - ученые

Американские ученые экспериментально доказали, что у людей, управляющих автомобилем, более цепкий и быстрый ум

Мир

Люди, управляющие автомобилем, умнее тех, кто не садится за руль. Об этом сообщили американские ученые, пишет Экономика сегодня.

В исследовании участвовало две тысяч человек. Заданием для добровольцев было решение задач, связанных с ориентированием на местности во время просмотра специальных видеороликов.

Результаты эксперимента показали, что водители реагировали на ситуацию гораздо быстрее пешеходов. Таким образом выяснилось, что у регулярно управляющих автомобилем людей правая часть головного мозга активнее, чем у тех, кто редко крутит баранку.