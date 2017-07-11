Вниманию автомобилистов: количество полос движения на въезде в Тамбов сократится в два раза

В связи с ремонтными работами на тепломагистрали движение по Рассказовскому шоссе будет ограничено с 17 часов 13 июля до 20 часов 16 июля

Мир

На въезде в Тамбов со стороны Рассказовского шоссе на улицу Московскую могут быть пробки. По сообщению администрации города, количество полос движения на данном отрезке будет уменьшено вдвое – с 4 до 2.

Причиной сокращения проезжей части станет проведение ремонтных работ на тепломагистрали № 3 по Степана Разина от Рассказовского шоссе до улицы Советской.

Ограничение будет действовать с 17 часов 13 июля до 20 часов 16 июля, пишет Тамбовский курьер.

Фото: Baltphoto