«ВКонтакте» назвала законопроект о проверке ложного контента «несбыточным»

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести многомиллионные штрафы за распространение ложной информации, обязав при этом социальные сети модерировать и удалять публикуемые сведения

Мир

Представители социальной сети «ВКонтакте» считают очередную депутатскую инициативу о проверке ложного контента «невыполнимой и совершенно несбыточной», сообщает РБК.

В настоящее время все сведения, публикуемые в соцсети и нарушающие законодательство или правила сайта, и так своевременно удаляются. Кроме того, за наполнением «ВКонтакте» пристально следит Роскомнадзор. Дополнительные ограничения и санкции станут лишними и просто невыполнимыми, считают в руководстве популярного сайта.

Ранее депутаты «Единой России» предложили ввести многомиллионные штрафы за распространение ложной информации, обязав при этом социальные сети модерировать и удалять публикуемые сведения. Если поправку в КоАП РФ примут, администраторы соцсетей могут нарваться на штрафы в размере от 3 до 5 миллионов рублей (для физлиц) и от 30 до 50 миллионов (для юридических лиц).