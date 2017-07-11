Вероятность заболеть раком больше, чем выйти замуж и родить ребенка – ученые

Британские эксперты считают, что с онкологией столкнется каждый второй человек на Земле

Мир

Члены британской благотворительной организации, занимающейся помощью онкобольным, провели серьезное исследование. Согласно его результатам, вероятность заболеть раком у жителей Великобритании намного больше, чем выйти замуж и родить ребенка. Об этом пишут Дни 24.

Например, в 2014 году вступило в брак 289 тысяч британцев, тогда как страшный диагноз был поставлен 361 тысяче человек. В 2015 году рак выявили у 319 тысяч пациентов, а количество родивших женщин составило всего чуть более 270 тысяч.

Исследование также показало, что люди боятся рака больше, чем терактов, смерти или потери близкого человека. При этом эксперты считают, что с онкологией столкнется каждый второй человек на Земле.