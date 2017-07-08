В Воронеже свадебный «Хаммер» парализовал движение на улице 25 Октября (видео)

Украшенный лимузин поехал по улице с односторонним движением во встречном направлении

Мир

В Воронеже свадебный «Хаммер» парализовал движение на одной из улиц с односторонним движением, пишет МОЁ! Оnline.

Дорожный инцидент произошел 7 июля и попал на запись камеры очевидца. Украшенный лимузин начал движение по одной из полос улицы с односторонним движением навстречу основному потоку транспорта. Кроме того, по сторонам дороги были припаркованы другие автомобили, что сделало проезд по улице 25 Октября практически невозможным.

На видео видно, что водитель «Хаммера», устав от еле ползущих встречных авто, выглянул из кабины и начал «помогать» автомобилистам советами.

Видео: youtube.com/Dmitry Sushkov

Фото: lim40.ru