В Великобритании скончался пациент, лежавший в больнице больше полувека

Джеймс Моррис попал на больничную койку в 1962 году и с тех пор не покидал лечебного учреждения

Мир

В Великобритании в возрасте 75 лет скончался пациент-рекордсмен Джеймс Моррис. Мужчина провел в больнице 54 года своей жизни, пишет Мир24 .

Джеймс Моррис попал в больницу в далеком 1962 году, когда ему было чуть больше 20 лет. Он был военнослужащим и попал в автокатастрофу. У молодого человека были сломаны бедро и нос.

На этом несчастья Морриса не закончились: во время операции у него остановилось сердце. Врачи вернули его к жизни, однако он навсегда перестал разговаривать и передвигаться. За последние полвека «вечный пациент» научился произносить всего три слова – дом, паб и лошадь.

Все эти долгие годы Моррис покидал больницу крайне редко, когда родные забирали его на выходные или праздники.