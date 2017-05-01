В Великобритании в возрасте 75 лет скончался пациент-рекордсмен Джеймс Моррис. Мужчина провел в больнице 54 года своей жизни, пишет Мир24.
Джеймс Моррис попал в больницу в далеком 1962 году, когда ему было чуть больше 20 лет. Он был военнослужащим и попал в автокатастрофу. У молодого человека были сломаны бедро и нос.
На этом несчастья Морриса не закончились: во время операции у него остановилось сердце. Врачи вернули его к жизни, однако он навсегда перестал разговаривать и передвигаться. За последние полвека «вечный пациент» научился произносить всего три слова – дом, паб и лошадь.
Все эти долгие годы Моррис покидал больницу крайне редко, когда родные забирали его на выходные или праздники.