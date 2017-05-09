В Татарстане из-за вспышки птичьего гриппа могут уничтожить 450 тысяч кур

На птицекомплексе «Лаишевский» выявлен геном вируса птичьего гриппа

Мир

На птицекомплексе «Лаишевский» в Татарстане выявлен геном вируса птичьего гриппа. Из-за этого могут быть уничтожены сотни тысяч кур, сообщает Рrokazan.ru со ссылкой на республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве пояснили, что в ближайшее время будут получены результаты экспертизы. В случае подтверждения присутствия вируса птичьего гриппа все поголовье птицекомплекса «Лаишевский» будет утилизировано или сожжено.

На данный момент, по данным СМИ, в птицекомплексе содержится около 450 тысяч кур.