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http://7info.ru/news/world/v_tatarstane_iz-za_vspyshki_ptichego_grippa_mogut_unichtozhit_450_tysjach_kur/

В Татарстане из-за вспышки птичьего гриппа могут уничтожить 450 тысяч кур
На птицекомплексе «Лаишевский» выявлен геном вируса птичьего гриппа

Мир   94

На птицекомплексе «Лаишевский» в Татарстане выявлен геном вируса птичьего гриппа. Из-за этого могут быть уничтожены сотни тысяч кур, сообщает Рrokazan.ru со ссылкой на республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве пояснили, что в ближайшее время будут получены результаты экспертизы. В случае подтверждения присутствия вируса птичьего гриппа все поголовье птицекомплекса «Лаишевский» будет утилизировано или сожжено.

На данный момент, по данным СМИ, в птицекомплексе содержится около 450 тысяч кур.