В Тамбовской области женская ссора чуть не закончилась отрубленным пальцем

В ходе конфликта одна соседка ударила другую лопатой по ноге

Мир

В городе Моршанске Тамбовской области в результате конфликта между местными жительницами одна из них оказалась в больнице с практически отрубленным пальцем на ноге, пишет Мichurinsk.name .

Участницы инцидента поссорились уже давно, но при очередной встрече конфликт вспыхнул с новой силой. В пылу страстей одна женщина ударила другую лопатой по ноге. От удара палец ноги оказался практически отрезанным и держался на одних сухожилиях. При этом у потерпевшей на руках был ребенок.

Пострадавшую женщину доставили в больницу, где врачи оперативно пришили ей отрубленный палец.