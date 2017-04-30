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http://7info.ru/news/world/v_tambovskoj_oblasti_zhenskaja_ssora_chut_ne_zakonchilas_otrublennym_palcem/

В Тамбовской области женская ссора чуть не закончилась отрубленным пальцем
В ходе конфликта одна соседка ударила другую лопатой по ноге

Мир   300

В городе Моршанске Тамбовской области в результате конфликта между местными жительницами одна из них оказалась в больнице с практически отрубленным пальцем на ноге, пишет Мichurinsk.name .

Участницы инцидента поссорились уже давно, но при очередной встрече конфликт вспыхнул с новой силой. В пылу страстей одна женщина ударила другую лопатой по ноге. От удара палец ноги оказался практически отрезанным и держался на одних сухожилиях. При этом у потерпевшей на руках был ребенок.

Пострадавшую женщину доставили в больницу, где врачи оперативно пришили ей отрубленный палец.