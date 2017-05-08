В Сыктывкаре мужчина хочет обменять медали прадеда на IPhone

Житель Коми выложил в интернете объявление об обмене или продаже боевых наград участника Великой Отечественной войны

Мир

В Сыктывкаре мужчина предлагает продать или обменять боевые награды своего прадеда, участника Великой Отечественной войны, на современный гаджет, пишет Прогород Сыктывкар.

Объявление от анонимного пользователя появилось в одном из пабликов по продаже и обмену товаров в социальной сети «ВКонтакте» накануне Дня Победы, 8 мая.

«Скоро Великий праздник для всех нас – 9 Мая! К сожалению, мой прадед не дожил всего недели до этого дня. От него остались некоторые награды, которые он получил во время и после войны. Сейчас эти медали нам не нужны, а ему – тем более! Поэтому продам, ну или обменяю Aipad Air или на iphone 6. Все вопросы по телефону», – написал предприимчивый сыктывкарец.

Интернет-пользователи шокированы поступком сыктывкарца. Многие жители Коми считают такие действия земляка позорными и недопустимыми.