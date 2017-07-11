В Ставропольском крае пенсионер стал жертвой лихача на «Ладе Весте»

Пожилой мужчина переходил дорогу в темное время суток

Мир

Минувшей ночью в ставропольском поселке Иноземцево под Железноводском автомобиль «Лада Веста» насмерть сбил пожилого пешехода, сообщает Блокнот-Ставрополь.

По информации региональной Госавтоинспекции, пенсионер переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода. При этом на нем не было светоотражающих элементов. В этот момент по дороге мчалась «Лада Веста», за рулем которой находился 45-летний житель Минеральных Вод.

Автомобиль сбил пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В ГИБДД отмечают, что водитель «Весты» за последние два года 10 раз нарушал скоростной режим. У него, а также у погибшего пешехода, взяты пробы крови на содержание алкоголя.

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю