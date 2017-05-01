В Смоленске на автобусной остановке нашли «живой труп»

Очевидцы решили, что женщина была сбита и брошена лихачом

Мир

На остановке Красный Бор в Смоленской области вечером 1 мая обнаружили тело женщины, не подающей признаки жизни, пишет SmolDaily.

Очевидцы решили, что женщина была сбита на дороге водителем-лихачом. Однако позже выяснилось, что женщина была не мертвой, а мертвецки пьяной.

Прибывшая к месту происшествия скорая помощь увезла пьяную смолянку в больницу. Если бы не очевидцы и бригада скорой, женщина, находящаяся в таком состоянии, и вправду могла стать жертвой аварии.