http://7info.ru/news/world/v_smolenske_na_avtobusnoj_ostanovke_nashli_zhivoj_trup/
В Смоленске на автобусной остановке нашли «живой труп»
Мир 416
На остановке Красный Бор в Смоленской области вечером 1 мая обнаружили тело женщины, не подающей признаки жизни, пишет
SmolDaily.
В Смоленске на автобусной остановке нашли «живой труп»
Мир 416
Очевидцы решили, что женщина была сбита и брошена лихачом
На остановке Красный Бор в Смоленской области вечером 1 мая обнаружили тело женщины, не подающей признаки жизни, пишет
Очевидцы решили, что женщина была сбита на дороге водителем-лихачом. Однако позже выяснилось, что женщина была не мертвой, а мертвецки пьяной.
Прибывшая к месту происшествия скорая помощь увезла пьяную смолянку в больницу. Если бы не очевидцы и бригада скорой, женщина, находящаяся в таком состоянии, и вправду могла стать жертвой аварии.