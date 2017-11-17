http://7info.ru/news/world/v_severnoj_stolice_avtoledi_na_bmw_sbila_peshehoda/
В северной столице автоледи на BMW сбила пешехода
Мир 53
В северной столице автоледи на BMW сбила пешехода, сообщает
«Водитель Петербурга» со ссылкой на региональное УГИБДД.
В северной столице автоледи на BMW сбила пешехода
Мир 53
Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу
В северной столице автоледи на BMW сбила пешехода, сообщает
Авария произошла около 17:35 часов 17 ноября на улице Матроса Железняка.
Иномарка, за рулем которой находилась женщина 1975 года рождения, сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате 29-летний пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу.