В северной столице автоледи на BMW сбила пешехода

Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу

Мир

В северной столице автоледи на BMW сбила пешехода, сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла около 17:35 часов 17 ноября на улице Матроса Железняка.

Иномарка, за рулем которой находилась женщина 1975 года рождения, сбила мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате 29-летний пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу.