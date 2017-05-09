http://7info.ru/news/world/v_seti_opublikovano_video_testirovanija_novogo_krossovera_bmw_x2/
В Сети опубликовано видео тестирования нового кроссовера BMW X2
Мир 162
Новый кросс-купе BMW X2 проходит тестирование на трассе в Нюрбургринге, сообщают
Народные новости.
В Сети опубликовано видео тестирования нового кроссовера BMW X2
Мир 162
Автомобиль проходит испытания на трассе в Нюрбургринге
Новый кросс-купе BMW X2 проходит тестирование на трассе в Нюрбургринге, сообщают
Планируется, что в продажу новая модель поступит уже в следующем году. Пока тест-драйв проходит автомобиль, покрытый камуфляжной пленкой.
Сообщается, что за счет переднеприводной платформы линейка двигателей BMW X2 будет представлена 3-х и 4-х цилиндровыми агрегатами.
В стандартной комплектации кроссовер будет переднеприводным, однако за дополнительную плату будет возможен и полный привод.