В Сети опубликовано видео тестирования нового кроссовера BMW X2

Автомобиль проходит испытания на трассе в Нюрбургринге

Мир

Новый кросс-купе BMW X2 проходит тестирование на трассе в Нюрбургринге, сообщают Народные новости.

Планируется, что в продажу новая модель поступит уже в следующем году. Пока тест-драйв проходит автомобиль, покрытый камуфляжной пленкой.

Сообщается, что за счет переднеприводной платформы линейка двигателей BMW X2 будет представлена 3-х и 4-х цилиндровыми агрегатами.

В стандартной комплектации кроссовер будет переднеприводным, однако за дополнительную плату будет возможен и полный привод.