В садоводчестве Приморского края тигр насмерть загрыз собаку

Местных жителей предостерегают от посещения дач и пригородного леса

Мир

В товариществе садоводов близ города Находка тигр напал на собаку, привязанную у дачного домика, сообщает Провинция.ру со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

«В ночь на 28 апреля тигр задрал в районе Пади Ободной собаку. Там проходил либо один тигр, либо тигрица с тигренком. Плохо видно вторые следы, поэтому трудно сделать более точные выводы. Собаку хищник есть не стал, только из ошейника выдернул и бросил», – сообщает уточненные данные сотрудник местного охотнадзора.

Об инциденте сообщили в МЧС. Всем дачникам советуют воздержаться от посещения садовых участков и пригородного леса. Если опасный хищник будет замечен вновь, специалисты займутся его отловом или постараются отпугнуть.