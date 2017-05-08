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http://7info.ru/news/world/v_rostovskoj_oblasti_posredi_belogo_dnja_ukrali_trehletnego_rebenka/

В Ростовской области посреди белого дня украли трехлетнего ребенка
Возбуждено уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка

Мир   161

В городе Морозовске Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту похищения трехлетнего ребенка, сообщают РИА Новости.

В региональном СУ СК РФ рассказали об обстоятельствах произошедшего. 7 мая около 13 часов на улице Ленина в городе Морозовске неизвестные затащили в автомобиль трехлетнего мальчика и скрылись в неизвестном направлении.

С целью раскрытия преступления создана оперативно-следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей, криминалистов и полицейских. Ведется работа по выявлению всех обстоятельств похищения, устанавливаются причастные к нему лица.