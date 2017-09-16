В Ростове-на-Дону опрокинулась иномарка с молодой семьей

В результате ДТП серьезно пострадал водитель автомобиля

Мир

В Ростове-на-Дону устанавливаются обстоятельства серьезной аварии с автомобилем Kia, в результате которой серьезно пострадал водитель, сообщает Блокнот Ростов-на-Дону.

Известно, что дорожный инцидент произошел накануне днем на пересечении улиц Мурлычева и 2-й линии. По предварительной информации, причиной ДТП могли стать дефекты дорожного покрытия либо потеря контроля над транспортным средством.

В момент аварии в иномарке находились молодые супруги и их 12-летний ребенок. Серьезные травмы получил лишь глава семейства – он был госпитализирован с места происшествия на неотложке.

Фото: Блокнот Ростов-на-Дону