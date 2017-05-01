В России начал действовать закон о помощи пассажирам на инвалидных креслах при посадке в поезда

Теперь помощь маломобильным гражданам будет входить в обязанности не только владельца инфраструктуры, но и перевозчика

Мир

Владимир Путин одобрил закон об ответственности перевозчиков при посадке-высадке пассажиров на инвалидных креслах, сообщают РИА Новости. Соответствующие изменения внесены в «Устав железнодорожного транспорта РФ».

Новый закон призван внести ясность в сложившуюся ситуацию, когда помощь маломобильным гражданам при посадке и высадке из вагона поезда входит лишь в обязанности владельца инфраструктуры, а перевозчик при этом не был обязан осуществлять такую помощь.

Как поясняют депутаты Госдумы, разработавшие изменения в законе, на российских железных дорогах более 8 тысяч остановочных пунктов не обслуживаются персоналом владельца инфраструктуры. На таких остановках (а в пригородном железнодорожном сообщении их большинство) инвалиды-колясочники оставались без помощи. Сейчас этот недочет должен быть исправлен – помогать маломобильным гражданам обязали и перевозчиков.