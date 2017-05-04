http://7info.ru/news/world/v_podmoskove_muzhchina_ubil_svoego_znakomogo/
В Подмосковье мужчина убил своего знакомого
Мир 30
В подмосковном Серпухове в квартире жилого дома обнаружен труп мужчины 1982 года рождения, сообщает
Телеканал 360°.
В Подмосковье мужчина убил своего знакомого
Мир 30
Труп 35-летнего мужчины обнаружен в одной из квартир в Серпухове
В подмосковном Серпухове в квартире жилого дома обнаружен труп мужчины 1982 года рождения, сообщает
В ГУ МВД по Московской области рассказали, что полицейскими был задержан хозяин квартиры. Мужчина признался в том, что убил своего собутыльника в ходе употребления спиртных напитков.
В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».