В Подмосковье мужчина убил своего знакомого

Труп 35-летнего мужчины обнаружен в одной из квартир в Серпухове

Мир

В подмосковном Серпухове в квартире жилого дома обнаружен труп мужчины 1982 года рождения, сообщает Телеканал 360°.

В ГУ МВД по Московской области рассказали, что полицейскими был задержан хозяин квартиры. Мужчина признался в том, что убил своего собутыльника в ходе употребления спиртных напитков.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».