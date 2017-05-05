В ночь с 4 на 5 мая неизвестные изрисовали краской одного из коней скульптурной композиции на Аничковом мосту в Петербурге, сообщают РИА Новости.
В Государственном музее городской скульптуры рассказали, что красные буквы появились на одном из коней скульптурной группы под авторством Петра Клодта утром 5 мая. Это уже второй акт вандализма в отношении известной скульптуры. 1 мая этот же постамент был исцарапан.
Сейчас одна из визитных карточек Петербурга уже приведена в должный вид, красные надписи стерты.