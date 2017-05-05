http://7info.ru/news/world/v_oteljah_sochi_ne_ostalos_svobodnyh_mest/
В отелях Сочи не осталось свободных мест
Мир 92
Посещаемость города-курорта Сочи бьет все рекорды. Уже сейчас в большинстве отелей забронированы все места на июль и август, на июнь занято около 90% номеров, пишут
Известия.
В отелях Сочи не осталось свободных мест
Мир 92
На июль-август забронированы 100% номеров, на июнь – 90%
Посещаемость города-курорта Сочи бьет все рекорды. Уже сейчас в большинстве отелей забронированы все места на июль и август, на июнь занято около 90% номеров, пишут
Рост посещаемости курорта связывают с расширением авиарейсов до Сочи. Этим летом в аэропорт Адлера будут прибывать самолеты с 60 направлений.
Кроме того, гостям и жителям города будет представлено около 200 развлекательных и зрелищных мероприятий, среди которых Кубок Конфедераций по футболу и XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.