В отелях Сочи не осталось свободных мест

На июль-август забронированы 100% номеров, на июнь – 90%

Мир

Посещаемость города-курорта Сочи бьет все рекорды. Уже сейчас в большинстве отелей забронированы все места на июль и август, на июнь занято около 90% номеров, пишут Известия.

Рост посещаемости курорта связывают с расширением авиарейсов до Сочи. Этим летом в аэропорт Адлера будут прибывать самолеты с 60 направлений.

Кроме того, гостям и жителям города будет представлено около 200 развлекательных и зрелищных мероприятий, среди которых Кубок Конфедераций по футболу и XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.