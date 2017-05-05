В Омске прохожие задержали пьяного водителя, сбившего двоих пешеходов

Региональное УМВД благодарит омичей за помощь в задержании лихача

Мир

ДТП, в результате которого под колесами автомобиля «Лада Приора» оказались двое пешеходов, произошло в Омске 5 мая около 17 часов вечера, пишет НГС Омск.

31-летний водитель «Лады Приоры», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил 56-летнего мужчину и 57-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Лихач попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан неравнодушными прохожими.

Региональное УМВД благодарит омичей за помощь в задержании водителя и отмечает, что мужчина ранее уже лишался права управления транспортным средством. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.