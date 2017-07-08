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http://7info.ru/news/world/v_novgorode_avtomobil_dps_sbil_cheloveka_na_peshehodnom_perehode/

В Новгороде автомобиль ДПС сбил человека на пешеходном переходе
Очевидцы сообщают, что служебная машина неслась с бешеной скоростью

Мир   887

8 июля на улице Большая Московская в Великом Новгороде автомобиль ДПС сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Подробностями поделились с порталом «Ваши новости» очевидцы случившегося. По их словам, служебная машина неслась с бешеной скоростью.

Пешеход был доставлен в больницу. По некоторым данным, он был пьян.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: «ЧП Великий Новгород. Новости»