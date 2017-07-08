http://7info.ru/news/world/v_novgorode_avtomobil_dps_sbil_cheloveka_na_peshehodnom_perehode/
В Новгороде автомобиль ДПС сбил человека на пешеходном переходе
Мир 887
Подробностями поделились с
порталом «Ваши новости» очевидцы случившегося. По их словам, служебная машина неслась с бешеной скоростью.
В Новгороде автомобиль ДПС сбил человека на пешеходном переходе
Мир 887
Очевидцы сообщают, что служебная машина неслась с бешеной скоростью
8 июля на улице Большая Московская в Великом Новгороде автомобиль ДПС сбил молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Подробностями поделились с
Пешеход был доставлен в больницу. По некоторым данным, он был пьян.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Фото: «ЧП Великий Новгород. Новости»