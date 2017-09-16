В Нижнем Новгороде водитель мусоровоза задавил своего напарника

О трагедии стало известно от очевидцев происшествия

Мир

В Нижнем Новгороде водитель мусоровоза задавил своего напарника, сообщает Открытый Нижний со ссылкой на информацию из социальных сетей.

По словам очевидцев, трагический инцидент произошел 16 сентября в 11:30 возле дома по адресу: ул. Зайцева, 20. Одной из причин случившегося называют то, что водитель спецтехники забыл про слепую зону.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия.

Фото: vk.com/chp_nn