http://7info.ru/news/world/v_nizhnem_novgorode_voditel_musorovoza_zadavil_svoego_naparnika/
В Нижнем Новгороде водитель мусоровоза задавил своего напарника
Мир 59
В Нижнем Новгороде водитель мусоровоза задавил своего напарника, сообщает
Открытый Нижний со ссылкой на информацию из социальных сетей.
В Нижнем Новгороде водитель мусоровоза задавил своего напарника
Мир 59
О трагедии стало известно от очевидцев происшествия
В Нижнем Новгороде водитель мусоровоза задавил своего напарника, сообщает
По словам очевидцев, трагический инцидент произошел 16 сентября в 11:30 возле дома по адресу: ул. Зайцева, 20. Одной из причин случившегося называют то, что водитель спецтехники забыл про слепую зону.
В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия.
Фото: vk.com/chp_nn