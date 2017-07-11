В Нижнем Новгороде пройдет международный заплыв через Волгу

Мероприятие состоится 15 июля и соберет порядка 1,5 тысяч участников

Мир

15 июля в Нижнем Новгороде пройдет второй международный заплыв Volga Swim, сообщает МК Нижний Новгород.

Спортивное мероприятие проходит под девизом: «Переплыви крупнейшую реку Европы!». На призыв организаторов откликнулось порядка 1,5 тысяч плывунов, желающих принять участие в самом массовом событии на открытой воде в России.

Среди участников лишь 10% местных жителей. Остальные – гости из других российских городов и иностранцы.

Отметим, первый заплыв Volga Swim состоялся год назад, в нем приняло участие порядка 500 спортсменов.