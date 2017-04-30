В Мурманской области местный житель украл из банкомата забытые деньги

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Мир

В полицию города Кировска Мурманской области обратилась 49-летняя местная жительница с заявлением о том, что кто-то забрал ее деньги, пишет Мурманский вестник .

Как выяснилось, женщина сняла в банкомате 3,5 тысячи рублей и, заговорившись по телефону, забыла их забрать. Вспомнив о деньгах, она вернулась к банкомату, но купюр уже не обнаружила.

Полицейские установили человека, забравшего деньги, по записи с камеры видеонаблюдения банкомата. Им оказался 48-летний ранее не судимый житель Кировска.

Мужчина задержан. В беседе с полицейскими он признался, что не посчитал нужным возвращать деньги владельцу или сообщать о находке в банк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Деньги возвращены владелице.