http://7info.ru/news/world/v_murmanskoj_oblasti_mestnyj_zhitel_ukral_iz_bankomata_zabytye_dengi/
В Мурманской области местный житель украл из банкомата забытые деньги
Мир 195
В полицию города Кировска Мурманской области обратилась 49-летняя местная жительница с заявлением о том, что кто-то забрал ее деньги, пишет
Мурманский вестник .
В Мурманской области местный житель украл из банкомата забытые деньги
Мир 195
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
В полицию города Кировска Мурманской области обратилась 49-летняя местная жительница с заявлением о том, что кто-то забрал ее деньги, пишет
Как выяснилось, женщина сняла в банкомате 3,5 тысячи рублей и, заговорившись по телефону, забыла их забрать. Вспомнив о деньгах, она вернулась к банкомату, но купюр уже не обнаружила.
Полицейские установили человека, забравшего деньги, по записи с камеры видеонаблюдения банкомата. Им оказался 48-летний ранее не судимый житель Кировска.
Мужчина задержан. В беседе с полицейскими он признался, что не посчитал нужным возвращать деньги владельцу или сообщать о находке в банк.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Деньги возвращены владелице.