В Мурманске перевернулся самосвал: булыжники придавили легковушку

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза

Мир

Вечером 11 июля в Мурманске на перекрестке улиц Планерная и Карла Маркса перевернулся груженый самосвал, сообщает ТВ-21.

По предварительным данным, у автомобиля, груженого песком и камнями, отказали тормоза. Грузовик вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем перевернулся.

Булыжниками, высыпавшимися из кузова, буквально расплющило иномарку «Renault». Еще один автомобиль – «Audi» – получил менее серьезные повреждения. К счастью, никто из водителей не пострадал.

В настоящее время дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Фото: www.tv21.ru