http://7info.ru/news/world/v_murmanske_perevernulsja_samosval_bulyzhniki_pridavili_legkovushku/
В Мурманске перевернулся самосвал: булыжники придавили легковушку
Мир 188
Вечером 11 июля в Мурманске на перекрестке улиц Планерная и Карла Маркса перевернулся груженый самосвал, сообщает
ТВ-21.
В Мурманске перевернулся самосвал: булыжники придавили легковушку
Мир 188
По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза
Вечером 11 июля в Мурманске на перекрестке улиц Планерная и Карла Маркса перевернулся груженый самосвал, сообщает
По предварительным данным, у автомобиля, груженого песком и камнями, отказали тормоза. Грузовик вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора, а затем перевернулся.
Булыжниками, высыпавшимися из кузова, буквально расплющило иномарку «Renault». Еще один автомобиль – «Audi» – получил менее серьезные повреждения. К счастью, никто из водителей не пострадал.
В настоящее время дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Фото: www.tv21.ru